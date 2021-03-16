Ermeni Devrimci Federasyonu üyeleri Soğomon Tehleryan anıtına çiçek koydu

Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) üyeleri, Ermeni Soykırımı’nın organizatörü Talat Paşa’yı yıkan Soğomon Tehleryan’ın anıtına çiçek bıraktı. ARF Yüksek Organı üyesi Arsen Hambardzumyan, Talat’ın vurulmasının Ermeni halkının katliamlarına, yoksunluğuna ve acılarına haklı bir ceza olduğunu kaydetti.

“Tam yüz yıl önce bugün, Soğomon Tehleryan, Berlin’de Ermeni Soykırımı’nın faillerinden biri olan Talat’ın yüzünü vurdu. O solucanın vurulması, Ermeni halkının katliamlarının, mahrumiyetlerinin ve acılarının intikamıydı.

1919 ARF Genel Kurulu, Ermeni Soykırımı’nı düzenleyenlerden ve hainlerden intikam almaya karar verdi. Yıllar içinde bir plan hazırlandı ve dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda Türk suçlunun öldürüldü. Hambardzumyan, “Soğomon Tehleryan, bu programı uygulayan Ermenilerden biriydi” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu