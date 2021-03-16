Aznavour’un düğün töreni 13 düğüne dair bir Vogue yazısında yer aldı

Vogue dergisinin Fransızca baskısı, Las Vegas’ta “günahlar kentinde” evlenen 13 yıldız çift hakkında törenden fotoğraflarını yayınlayarak bir makale hazırladı. Bu hikayelerden biri de ünlü Fransız-Ermeni şansoyle Charles Aznavour ve Ulla Torsel’in düğünü hakkındadır.

1967 Vogue fotoğrafında Charles Aznavour ve Ulla Torsel, Las Vegas’taki Flamingo Hotel’de düğün pastalarını kestiler.

Bu arada, çiftin iki düğün töreni vardı. Charles ve Ulla ikinci kez Paris’teki bir Ermeni kilisesinde evlendiler.

Prestijli dergi tarafından yayınlanan diğer 12 fotoğraf arasında Elvis Presley ve Priscilla Boley, Frank Sinatra ve Mia Farrow, Elizabeth Taylor ve Eddie Fisher, Richard Gere ve Cindy Crawford, Bruce Willis, Deil Beaule, Demon Sophie Turner ve Joe Jonas gibi ünlüler yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu