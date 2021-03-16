Ara Ayvazyan, AGİT Dönem Başkanı’nı ağırladı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lindey’i 16 Mart’ta Yerevan’da ağırladı. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Ayvazyan, Ermenistan ile İsveç arasında karşılıklı saygı üzerinde kurulan ilişkiler olduğunu vurguladı.

Bugünkü görüşmenin, farklı alanlardaki işbirliğini ele almak için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’da demokratik reformlara İsveç’in desteğinin önemini vurguladı.

Ayvazyan, “Avrupa Birliği ile ilişkilerine değindik. AB ile işbirliğinin yürürlüğe girmesinden dolayı tebrikleri kabul ederek, anlaşmanın tam uygulanması sayesinde AB ülkeleri ile işbirliğini pekiştirmek için yeni fırsatlar yaratılacağından eminim” ifedelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI