Vatikan: ‘Eşcinseller birey olarak kutsanabilir ancak evlilikler kutsanamaz’

Vatikan haber sitesinde yer alan açıklamaya göre, eşcinsel evlilik olumlu unsurlar içerse bile, Tanrı’nın, “kadın ve erkek arasında hayatın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan birlik” tasarımı kapsamına girmiyor.

Meltem Ö. Marbois/PARİS

Vatikan, eşcinsel evliliklerinin kilisede kutsanması talebine olumsuz yanıt verdi.

Papa tarafından onaylanan açıklamaya göre, Katolik Kilisesi’nin eşcinsel evlilikleri kutsama yetkisi bulunmuyor.

Vatikan, evli Katolik eşcinsellerin kiliselerindeki din adamlarıyla yaptıkları görüşmelerde evliliklerinin kilisede kutsanıp kutsanmayacağını sık sık gündeme getirdiklerini hatırlatarak, onlara verilen olumsuz cevabın yanlış anlamalara meydan vermemesi gerektiğini de ifade etti. Vatikan’a göre bu cevap, “her türlü haksız ayrımcılıktan uzak bir hayat sürmeleri gereken; saygı, şefkat ve duyarlılığı hak eden” eşcinseller hakkında olumsuz bir yargıya yol açmamalıydı.

Açıklamaya göre, eşcinsel evlilik, Tanrı’nın “yaratılış tasarımı”ndaki “kutsallar” ve “kutsama” tanımına uymuyor.

Eşcinsel evlilik olumlu unsurlar içerse bile, Tanrı’nın, “kadın ve erkek arasında hayatın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan birlik” tasarımı kapsamına girmiyor.

Açıklamanın bu bölümünde, kadın ve erkek arasındaki evlilik dışı cinsel ilişkinin de bu tasarımın dışında kaldığı belirtiliyor.

Vatikan’a göre, Tanrı’nın bu tasarımı, Tanrı’nın iradesine iman eden eşcinsellerin birey olarak kutsanmasını engellemiyor; sadece eşcinseller arasındaki evliliğin kutsanmasını mümkün kılmıyor.

Serbestiyet