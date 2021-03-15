Türk aydından yeni kitap: “Antep Ermenileri” (foto)

Harvard University Press Yayıncılık tarafından 2021 yılının Nisan ayında ABD Massachusetts eyaletinin Clark Üniversitesi’nin öğretim üyesi Ümit Kurt’un Ermeni Soykırımını anlatan kitabı yayınlanacak.

Bununla ilgili aynı üniversitede öğretim üyesi olan başka bir Türk aydın, ünlü tarihçi, Profesör Taner Akçam kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

Taner Akçam da Ermeni Soykırımının inkarına karşı bilimsel mücadeleyle biliniyor.

“Antep Ermenileri: Bir Osmanlı vilayetinde Soykırımın Ekonomisi” adlı kitap Ümit Kurt’un doktora tezinin konusudur.

Ümit Kurt ve Taner Akçam aynı zamanda Ermeni Soykırımını tekrar konu alan “Kanunların Ruhu – Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek” adli kitabın yazarlarıdır.

ERMENİ HABER AJANSI