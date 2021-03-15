Mısır’da ‘Hristiyanlık tarihinin en eski manastırı’ keşfedildi

Mısır’da yapılan arkeolojik bir kazıda Hristiyanlık dünyasının en eski manastırı olduğu tahmin edilen bir yapı keşfedildi.

Norveç ve Fransız ekiplerince yapılan kazıda söz konusu manastırın ilk belirlemelere göre 350 yıllarında inşa edildiği ifade ediliyor.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Buhayra Vahası’nda bulunan El-Acuze Sarayı’nın güneyindeki Tel bölgesinde kayaların oyularak, bazalt taşı ve kerpiçle inşa edilen birçok tarihi yapıların keşfedildiği aktarıldı.

Birkaç senedir süren kazılarda aralık ayı sonunda farklı bir yapının olduğu ortaya çıktı. Daha sonraki yapılan incelemelerde bu yapının 19 oda ve kendi yapısını koruyan eski bir manastır olduğu anlaşıldı.

Bölgede çalışma yürüten arkeoloji ekipleri müdürü Victor Jika, söz konusu manastır ve diğer yapıların yaklaşık 1600 sene önce inşa edildiğini ve belki de Hristiyanlık tarihinin en eski manastırı olduğunu söyledi. Jika ayrıca manastırda ostrakon denilen bir çömlekler bulunduğunu ve üzerlerinde manastır liderine ithafen kazınmış yazıtlar bulunduğunu kaydetti.

“Eski Hristiyanlık dönemini anlamamız açısından önemli bir keşif”

Kalıntıların bu bölgedeki manastır yaşamının doğasını yansıttığını vurgulayan arkeolog Jika, yapı içerisindeki tarihi eser ve duvarların İncil’den dini alıntıların olduğu “sarı mürekkepli yazılar” da içerdiğini kaydetti.

Eski Hristiyanlık dönemi uzmanı Prof. Dr. Victor Ghica yapı içerisinde kiler, mutfak, dini ayinlerin yapıldığı kilisenin yer aldığını ifade ederek, “Bu çok eski bir döneme ait ve eski Hristiyanlık dönemine olan bakış açımızı değiştirecek nitelikte. Manastırların evrimini anlamamız açısından da çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Norveçli din tarihçisi Hakon Steinar Fiane Teigen ise söz konusu yapıların muhtemelen bugüne kadar korunmuş en eski manastır olduğunu ifade etti.

Arkeologlara göre yapı içerisinde bulunan yazıtlar, keşişlerin yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıktaki Roma İmparatorluğu’nun başkentine kadar seyahat edebileceklerini kanıtlamak için yazılmış. Manastır seneler içerisinde kumlarla kaplandığı için de bozulmadan günümüze kadar gelmiş.

Euronews