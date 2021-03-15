Ermeni “ganimeti” – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni “ganimeti” Türk ekonomisinin temelidir

Ermeni Soykırımı konusunda bir dizi çalışmanın yazarı olarak tanınan Türk tarihçi Taner Akçam, Ümit Kurt’un “Ayntab Ermenileri: Bir Osmanlı Şehrinde Soykırımın Ekonomisi” başlıklı kitabının, Nisan ayında Harwad University Press tarafından yayınlanacak olmasıyla ilgili tebriklerini iletti.

Taner Akçam

1895-1922 yılları arasında Osmanlı ve Rus İmparatorluklarında işlenen soykırım neticesinde, insan ve toprak kayıplarının yanı sıra, Ermeni halkı büyük ekonomik kayıplar da yaşamıştır.

Ümit Kurt

Modern Türkiye’nin ekonomik gücü, Ermenilerden el konulan mallara ve mali imkânlara dayanmaktadır.

El koymalar, Rusya’nın yönlendirmesi ve askeri katılımıyla 1923’te kurulan Kemalist cumhuriyet rejimi günlerinden, 1950’lerin başına kadar devam etti.

“Ayntab Ermenileri: Bir Osmanlı Şehrinde Soykırımın Ekonomisi” Ümit Kurt’un ABD’deki Clark Üniversitesi’ndeki (Worcester, Massachusetts) Strasler Soykırım Araştırmaları Merkezi’nde geliştirdiği doktora tezine dayanan bir kitap.

Taner Akçam, Clark Üniversitesi’nde ayrı bir Ermeni Soykırımı fakültesi kurmayı umuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu