Düşüncelerimiz Ermenistan’daydı

Fransalı Ermeni şarkıcının performansı, “The Voice” jürisini hayran bıraktı ve hüzünlendirdi.

13 Mart akşamı Fransalı Ermeni şarkıcı Anahit Boyacıyan, Fransız “The Voice”un seçmelerinde sahne aldı.

Duduk’un duygulu sesleriyle Ermeni halk şarkısı “Hingala”yı, sözleri kısmen Fransızca olarak söyleyerek, yeni bir şekilde seslendirdi.

Bu şarkı, Fransa’da yaşayan Ermeni kızının kendisi hakkında özgün bir hikaye oldu.

Gösteri sırasında jüri üyeleri tam anlamıyla nefeslerini tutarak Anahit’i dinlediler ve birbirlerine sordular, çok güzel bir dil, bu hangi dil?

Anahit şarkının bir bölümünde Arménie kelimesini söylediğinde, jüri üyelerinin yüz ifadesi, şarkının nereye ait olduğunu kavradıklarının açık bir göstergesiydi.

Anahit’in güzel, dokunaklı, çok samimi performansı, dört jüri üyesinin de dönüp ayakta alkışlamasına neden oldu.

Jüri üyeleri “Yüreğimizi altüst ettin”, “Hayran olduk”, “Sesini mükemmel kontrol ediyorsun” gibi, art arda hayranlık uyandıran yorumlar yaptı.

Anahit’in performansının ardından, salondaki alkışlar da uzun süre durmadı.

“Müziğin sınırları yoktur.

Bu şarkı köklerimin olduğu Ermenistan ve doğum yerim Fransa arasında eşsiz bir köprü oldu ve iletmek istediğim buydu”,- dedi Anahit.

Anahit 25 yaşında.

Medyaya verdiği röportajda, müzisyen bir aileden geldiğini söyledi.

Sahnede de kendisine kardeşi (vurmalı çalgı) ve dedesi (duduk) eşlik etmekteydi.

Fransız dergilerinden biriyle yaptığı sohbette kız, Artsakh’daki savaşın ailesinin performansını “güçlendirdiğini” söyledi.

“Düşüncelerimiz Ermenistan’daydı.

Biz Ermeniler, köklerimiz hakkında gururla şarkı söylüyor ve kültürümüzü kaybetmiyoruz.

Dünyadaki tüm insanlara Ermeni olduğumuzu, hala ayakta olduğumuzu, hala yaşadığımızı, başımızı dik tutarak ileri gitmek istediğimizi söylemek istiyorum.

Köklerim hakkında konuşmayı asla bırakmayacağım”,- dedi Anahit.

Ermenistan Kamu Radyosu