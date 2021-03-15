Brezilya’da Şalom Operasyonu: Yeni bir Yahudi Soykırımı için dua edilen kiliseye baskın düzenlendi

Papaz konuşmasında “Tanrım, II. Dünya Savaşı’nda yaptığını yeniden yapmak zorundasın” demişti

Brezilya’da polis, bir papazın Holokost’un tekrar etmesi için dua ettiği kiliseye baskın düzenledi.

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Brezilya televizyonu Globo’nun haberine göre, Rio de Janeiro’daki Pentecostal Generation Jesus Christ Kilisesi’ne yönelik baskının Şalom Operasyonu kapsamında düzenlendiği ve bazı belgelere el konduğu bildirildi.

Brezilyalı papaz Tupirani da Hora Lores, geçen yıl haziran ayında düzenlediği ayinde Yahudilerin katledilmesi için dua etmiş, cemaat üyeleri de kendisini desteklemişti. Papaz konuşmasında “Tanrım, Yahudileri katlet, onları kılıcınla vur çünkü onlar Tanrı’yı terk etti. Tanrım, II. Dünya Savaşı’nda yaptığını yeniden yapmak zorundasın. Dualarımızda senden bunu istiyoruz. Adalet, adalet, adalet” demişti.

Konuşmanın videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Brezilya’daki Yahudi ağı Sinagoga Sem Fronteiras (Sınır Tanımayan Sinagoglar) polise şikayette bulunmuştu. Grubun kurucusu Haham Gilberto Ventura, papazın tutuklanması gerektiğini belirterek “Elbette polisin papazın kilisesine düzenlediği baskın da büyük bir gelişme” dedi.

Independent Türkçe, Times of Israel, Sputnik International

Derleyen: Merve Arkan

Independent Turkce