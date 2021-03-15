Avukatlar Ankara’da kurtarılan Ezidi çocukla görüşecek

Ankara’da yapılan operasyonda IŞİD’lilerin elinden kurtarılan 7 yaşındaki Ezidi kız ile Ezidi cemaatinin atadığı avukatlar görüşecek. Avukat Medine Turan Tayran, “Adalet Bakanlığı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri de olumlu tutum içindeler” dedi.

Hale Gönültaş

DUVAR – Ankara’da 24 Şubat’ta Emniyet’in operasyonu ile IŞİD’in hücre evinden kurtarılan ve devlet korumasına alınan yedi yaşındaki kız çocuğu ile Ezidi Cemaati tarafından atanan avukatların pedagog eşliğinde görüşmesi bekleniyor. Avukat Medine Turan Tayran “Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüşmemizde bundan sonra devlet tarafından kurtarılacak Ezidi kadın ve çocukların durumları ve ailelerinin bulunması ve ulaştırılması konusunda da ortak çalışma talebimizi de dile getireceğiz” dedi.

Almanya Merkezli Ezidi Kültür Vakfı ve Viranşehir Viranşehir Ezidiler Kültür Derneği adına avukatlar Ayşe Özdemir ve Medine Turan Tayran geçen hafta Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak koruma altında bulunan çocuk ile görüşme taleplerini bildirdi. Avukat Medine Turan Tayran Gazete Duvar’a Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocuğun durumuna ilişkin bundan sonra alınacak kararlar konusunda olumlu bir tutum içinde olduklarını belirterek “Adalet Bakanlığı’na geçen hafta koruma altında bulunan çocuk ile görüşmek üzere başvuruda bulunmuştuk. Bakanlık yetkilileri sözlü olarak görüşmenin bugün ya da yarın (salı) olabileceği bilgisini verdi. Bakanlıktan koruma altında bulunan çocuk ile görüşme onayını hızla alacağımızı düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri de olumlu tutum içindeler. Çocuk ile bu hafta pedagog eşliğinde görüşebileceğimizi düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı görüşmemizde bundan sonra devlet tarafından kurtarılacak Ezidi kadın ve çocukların durumları ve ailelerinin bulunması ve ulaştırılması konusunda ortak çalışma talebimizi de dile getireceğiz” dedi.

GÖZALTINDAKİ IŞİD’LİLERİN DURUMU

Avukat Medine Turan Tayran, “Ezidi kız çocuğu evinde rehin tutan ve polis tarafından gözaltına alınan IŞİD zanlılarının ifadesi polis tarafından paylaşıldı. IŞİD zanlıları tutuklandılar mı? Bu konuda bilgi edinebildiniz mi?” sorusu üzerine, “Maalesef Soruşturma dosyasına ilişkin bilgimiz yok. IŞİD’lilerin isimlilerini bilmediğimiz için tutuklanıp tutuklanmadıklarını bilmiyoruz. Ama terör faaliyetinin yanı sıra çocuğu Irak’tan Türkiye’ye kaçırmaları da insan ticareti suçu kapsamında yer alıyor. Adalet Bakanlığı ile görüşmemiz sonrasında çocuk kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanedeki tıbbi raporları ile rehin tutulduğu evde ‘cinsel istismara uğrayıp uğramadığı’ bilgisine de ulaşacağız” yanıtını verdi.

IŞİD ÇOCUĞU DERİN İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Halen devlet koruması altında bulunan Ezidi kız çocuğunun Irak’taki ailesine ulaşılamadı. Ankara’da polis operasyonuyla IŞİD’linin evinden kurtarılan yedi yaşındaki kız çocuğunun derin internetten satışa çıkarıldığı https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-kurtarilan-cocuk-derin-internette-satisa-cikarilmis-haber-1514838 ortaya çıkmıştı. Derin internetteki satış odasında çocuğun boydan bir fotoğrafıyla birlikte Kürtçe ve Arapça “satılığa çıkarıldığı” ilanı yayınlanmış, polis çocuğun ailesi olduğunu belirterek en yüksek fiyatı vererek alıcı gibi davranarak siber suçlar biriminin de desteğiyle cihatçıların bulundukları adrese ulaşmıştı.

Gazete Duvar