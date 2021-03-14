Praksis Müzik Grubu’ndan yeni tekli: Hangisi?

DUVAR – Toplumsal mücadele alanlarına verdikleri müzikli desteklerle bilinen Praksis Müzik Grubu yeni teklisi “Hangisi?”ni yayınladı. Tüm dijital platformlarından dinlenebilen şarkının sözü ve müziği Praksis’e ait.

Praksis Müzik Grubu teklilerine ilişkin, “Seç, seç! Domatesin iyisini seç, partilerin çalan ama iş yapan hasını, gazetelerin en harbisini, TV programlarında ehven-i şeri. Çoktan seçmeli görünenin, çoktaaaan seçilmiş olduğuna dair şahitlikler yeterli görünse de Bizans’ta bitmeyen oyunlara körlüklerimiz de meşhur. Ütopyalar gevşedikçe, ters kelepçeli sorulara en taze üretilen cevap şıkları rağbet görmeye devam ediyor. Gerçek şu ki, seçtikçe çoğalıyor şıklar! Seçmenin, seçmemek anlamına geldiği yerde cebimizde bir soruyla arşınlıyoruz notaları: “Hangisi?” dedi.

2012 yılında kurulan ve çalışmalarına devam eden grup şimdiye dek “Sokaklarda İsyan Var”, “Kavga Devam Ediyor” ve “Tekmeye Kafa” isimli üç albüm ve çok sayıda tekli yayınladı.

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