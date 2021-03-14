Papa Francis’ten Suriye çağrısı: Taraflar silahları susturmalı

Papa, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi en savunmasız gruplar başta olmak üzere Suriyelilerin her türlü yıkım ve şiddete maruz kaldığını söyledi

Suriye’deki savaşın yıldönümüne ilişkin konuşan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, silahların susturulması çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı’​nda yaptığı Pazar vaazında Suriye’deki savaşın yıldönümüne ilişkin konuştu.

Papa konuşmasında, “Çatışmanın tüm taraflarının iyi niyet işareti göstermesi ve böylece bitkin insanlar için bir umut ışığı vermesi için içten çağrımı yineliyorum” ifadelerini kullandı. Papa ayrıca uluslararası toplumun silah bırakma, yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olma yönünde kararlı bir taahhütte bulunması çağrısında da bulundu.

Suriye’de 10 yıldır süren kanlı çatışmanın, tarihimizdeki en büyük insani felaketlerden birine yol açtığına dikkat çeken Papa, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi en savunmasız gruplar başta olmak üzere Suriyelilerin her türlü yıkım ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Suriye’deki savaş nedeniyle bugüne kadar resmi rakamlarla 388 bin 652 kişi öldü.

Papa, geçtiğimiz hafta Irak’a tarihi bir ziyarette bulunmuştu. (MA)

Artı Gerçek