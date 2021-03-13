Ulus’taki Ermeni mezarlığı üzerine yapılan dükkanlar için soru önergesi

Ankara Ulus’ta Ermeni ve Katolik mezarları üzerine inşaat yapıldığı yönündeki bilgiler Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından gündeme getirilmişti. HDP milletvekili Garo Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi yöneltti.

Paylan’ın TBMM’ye sunduğu önerge şöyle:

“Ankara Ulus’ta geçtiğimiz yıllarda yıktırılan İller Bankası binasının yeniden inşası için tahsis edilen alanda TOKİ tarafından yapılan çalışmalar sırasında insan kemikleri bulunmuş ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri tarafından incelemeye götürülmüştü. Buna rağmen, inşaat hala devam etmekte ve mezarların olduğu alana beton dökülmektedir. Kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak kayda geçen bölgede, tarihi kilise ve hamamın da bulunduğu tespit edilmiştir. Mezarlıklara ve kent hafızasına yapılan bu saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmaktadır.

Bu bağlamda,

1. Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır?

2. TOKİ’nin Ankara’nın kültürel varlıkları ve kent hafızasını yok ettiğinin farkında mısınız?

3. Anadolu Ermenilerinin kemikleri ve kültürel varlığı üzerine neden beton döküyorsunuz?”

Konuyla ilgili Bkz: “Ankara’da Ermeni mezarlarının üzerine dükkan yapılıyor”

Agos