Rumlardan kalma şaraphane bulundu

Niğde’nin merkeze bağlı Yeşilburç köyünde Rumlardan kalma bir şaraphane keşfedildi.

HAYRETTİN YENEL

Niğde’nin Yeşilburç köyünde mübadele öncesi Rumlardan kaldığı belirlenen şaraphane restore edilerek ziyarete açıldı.

Özel bir mülkün içerisinde bulunan ve sahiplerinin izni ile restore edilerek ziyaret edilecek hale getirilen şaraphane için açıklama yapan Yeşilburç Köyü Muhtarı Cihan Tuna;

” Güzel köyümüzü yeni keşfediyoruz Rumlardan kalma bu güzel şaraphaneyi keşfedip çok güzel bir işçilikle aslına uygun hale getiren ziyarete açan ihsan beye sevgili eşine teşekkürler . ” dedi.

Sabah Gazetesi