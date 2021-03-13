ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ՍԻՒԼԷՅՄԱՆ ՍՕՅԼՈՒԻՆ / PATRİK HAZRETLERİ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’YA TAZİYELERİNİ SUNDU (TR⇓)

Թուրքիոյ Հանրապետութեան Ներքին Գործոց Նախարար Մեծայարգ Սիւլէյման Սօյլուի մայրը՝ Սէրվէթ Սօյլուն, մահացաւ 13 Մարտ 2021, Շաբաթ օր։ Այս առթիւ, Ն.Ա.Տ Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հայրը Նախարար Սիւլէյման Սօյլուին ցաւակցագիր ուղարկելով, յանուն Պատրիարքական Աթոռի եւ Հայ Համայնքին ցաւակցութիւն յայտնեց։

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Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, 13 Mart 2021, Cumartesi, hayata veda etmiştir. Bu vesileyle, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Sayın Bakan Soylu’ya, bir taziye mesajı göndermiş bulunmaktadır. Patrik Hazretleri mesajlarında Patriklik Makamı ve Ermeni Cemaati adına taziyelerini sunmuştur.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/