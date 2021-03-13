ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԱՐԱԳ ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ ՄԱՂԹԵՑ ԿՐՕՆԻՑ ՏԵՍՈՒՉԻՆ / PATRİK HAZRETLERİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NA “GEÇMİŞ OLSUN” DEDİ (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 13 Մարտ 2021, Շաբաթ, արագ ապաքինում մաղթեց Կրօնից Տեսուչ՝ Փրօֆ. Տքթ. Ալի Էրպաշին, որ վերջերս Քորոնա Համավարակէ ազդուած ըլլալով կը դարմանուի հիւանդանոցի մէջ։ Նորին Ամենապատուութիւնը, այս առիթով յանուն Պատրիարքական Աթոռի եւ Կրօնական Ժողովի արագ ապաքինում մաղթեց յարգելի Կրօնից Տեսուչին ու յայտնեց թէ՝ կը միանար արտասանուած բժշկութեան աղօթքներուն։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 13 Mart 2021, Cumartesi, son günlerde Coronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a mesaj gönderdi ve “geçmiş olsun” dileklerini sundu. Patrik Hazretleri mesajlarında Patriklik Makamı ve Ruhani Meclis adına, sayın Diyanet İşleri Başkanı’na “geçmiş olsun” derken, kendilerinin şifa bulması için yapılan dualara katıldıklarını belirtti.

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Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/