Üçlü Anlaşmanın gözden geçirilmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linden, AGİT Minsk Grubu ile görüşmesinin ardından Erivan ve Bakü’yi ziyaret edecek. Özel elçisi dün Karabağ çevresindeki durumu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov ile görüştü.

AGİT, Minsk Grubu formatının restorasyonu ve siyasi çözüm için kararlı adımlar atacak mı? Üç taraflı açıklamanın yazarı Rusya, statü meselesinin konuyla ilgili olmadığı konusunda hemfikir mi?

Lragir.am web sitesi, yalnızca AGİT Minsk Grubunun ihtilafı çözme yetkisine sahip olduğunu, ancak savaşın sona ermesinden dört ay sonra henüz somut bir önlem almadığını yazıyor. Aynı zamanda, Minsk Grubu’nun Batı Eşbaşkanları, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa da görüşlerini açıkladılar.

Özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakü’nün ABD’nin Bakü Büyükelçisinin Azerbaycan’ı “toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi” için tebrik ettiği yönündeki söylentileri yalanladı. ABD Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri, süreci AGİT Minsk Grubu himayesinde desteklemektedir ve sorunu Helsinki Nihai Senedinin ilkeleri, yani kuvvetin dışlanması, toprak bütünlüğü, eşit haklar ve kendi kaderini tayin hakkı.”

Bakü, Moskova ve Ankara, Artsakh’a karşı terörist savaşın sonuçlarını meşrulaştırmada başarısız oldu ve ABD, Azerbaycan’ın “toprak bütünlüğünü” kendi görüşüne göre tanımayı reddetti.

25 Kasım’da diğer Minsk Grubu Eşbaşkanı tarafından Fransız Senatosuna sunulan karar, tartışılacak konuları listeliyor: 1994 sınırının restorasyonu, Azerbaycan askerlerinin ve destekçilerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi ve nüfusun korunması. Minsk Grubu himayesinde, 2007 barış planının tavsiyelerine uygun olarak uluslararası güçlerin konuşlandırılması yoluyla.

10 Ocak’ta Fransa ve Rusya Devlet Başkanları Emanuel Macron ve Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki durumu tartıştılar ve Macron, “siyasi çözüm” tartışmalarının başlaması gerektiğini kaydetti.

Ermenistan, savaşın bir terör eylemi olduğunu ve sonuçlarının nihai çözüm olarak kabul edilmediğini belirtti.

Erivan ve Stepanakert, AGİT aracılığıyla Artsakh’ın statüsüne ilişkin uluslararası kararları başlatabilir. Ermenistan ve Artsakh yeniden birleşmeyi ilan etmelidir.

Ermenistan Kamu Radyosu