Türk konsolosun katilinin salıverilmesi kararı Türkiye ve ABD arasında kriz

Türkiye’nin Los Angeles Konsolosu Kemal Arıkan’ı 1982’de görevi başındayken öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesinin yolu açıldı. Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi’nin kararına sert tepki gösterirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkonsolos Arıkan’ın katilinin salıverilmesi kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Türkiye’nin Los Angeles Konsolosu Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982’de kırmızı ışıkta bekleyen aracının içerisinde iken düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından, suçlu bulunan Ermeni asıllı Lübnanlı göçmen Hampig Sasunyan ömür boyu hapis cezasını çarptırılmıştı.

Sasunyan, suikastı halen kayıp olan Krikor Saliba olarak tanımlanan suç ortağıyla birlikte gerçekleştirdiğini kabul etmiş, bu eylemi Ermeni Soykırımı için bir Türk yetkiliden intikam almak amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Suçunu kabul etmesi ve özür dilemesi karşılığında şartlı salıverilme yasağı kaldırılan Sasunyan, son olarak 2019 yılında şartlı salıverilmek için başvuruda bulunmuş, Aralık 2019’daki duruşmada mahkeme, Sasunyan’ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar vermişti. Ancak Türkiye’nin ABD yönetimi nezdindeki girişimleri sonucu Kaliforniya Valiliği veto yetkisini kullanarak 26 Mayıs 2020’de şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını kaldırmıştı.

Los Angeles’taki yüksek mahkeme şartlı tahliyenin önünü açtı

Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açtı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom de bu kararı temyiz etmeyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu kararın Türk milletinin vicdanını derinden yaraladığını belirten ve kararı kınayan bir açıklama yayımladı.

“Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, “ABD Yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmeyen bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuna da zarar vermektedir” ifadelerine yer verildi.

Şehit Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın Katili Terörist Hampig Sasunyan’ın Salıverilmesi Hk. https://t.co/8C6FpHbH0k pic.twitter.com/NbPSjWlj8z — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 11, 2021

Adalet Bakanı Gül’den mektup: Ciddi anlamda hatalı bir karar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson’a gönderdiği mektupla, Başkonsolos Arıkan’ın katili Sasunyan’ın tahliye kararına tepki gösterdi.

Gül mektubunda, kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu vurgulayarak, “Terörizm eylemlerini amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “Alınan karardan dolayı derin bir hayal kırıklığına uğradık”

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bu kınama açıklamasının ardından bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzalı yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın 1982 yılında öldürülmesinden hüküm giyen Hampig ‘Harry’ Sassounian’ın şartlı tahliyesi yönünde Kaliforniya eyaletinde alınan karardan dolayı derin bir hayal kırıklığına uğramıştır” denildi.

"ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın 1982 yılında öldürülmesinden hüküm giyen Hampig "Harry" Sassounian'ın şartlı tahliyesi yönünde Kaliforniya eyaletinde alınan karardan dolayı derin bir hayal kırıklığına uğramıştır." pic.twitter.com/yUeafhheS6 — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) March 12, 2021

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