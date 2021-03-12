Son dakika… Ermenistan ateşle oynuyor! 7 bin 500 asker…

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Rus haber ajansları, Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusunun 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikata girişeceğini bildiriyor. Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan, çatışmaların sona erdiği 9 Kasım 2020 tarihinden bu yana ilk kez büyük bir tatbikat düzenliyor. Rus haber ajansları, Ermenistan ordusunun 16-20 Mart tarihleri arasında tatbikata girişeceğini duyurdu. Ordu birliklerinin muharebeye hazırlıklarının test edileceği tatbikatta 7 bin 500 asker yer alacak. Dağlık Karabağ savaşında yenilgi anlaşmasının imzalanmasıyla çalkantıya sürüklenen Ermenistan’da, son olarak ordu Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istemişti. Siyasi krizi doruk noktasına çıkaran muhtarının ardından Paşinyan Genelkurmay Başkanı’nı görevden aldı ancak bu talep Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından kabul edilmedi. Paşinyan, bu hafta bir kez daha yeni Genelkurmay Başkanı atayacağını açıkladı, buna karşılık ordu yine istifa talep etti. Milliyet Gazetesi