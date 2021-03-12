Sarkisyan tüm siyasi aktörleri toplantıya davet etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Başbakan, parlamento grupları ve Vatanın Kurtuluşu Hareketi liderlerini bir toplantıya çağırdı. Sarkisyan Paşinyan’ın yeni Genelkurmay Başkanı atamasına yönelik kararnamesini ise imzalamadı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, iç siyaseti görüşmek ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulmak amacıyla, Ermenistan Başbakanı’nı, parlamento grupları liderlerini ve Vatanın Kurtuluşu Hareketi liderlerini 13 Mart saat 12.00’de cumhurbaşkanlığı konutunda bir toplantıya davet etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Departmanından bir yetkili, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında şu ifadelerin yer aldığını söyledi:

“Ülkedeki siyasi kriz devam ediyor, durum gerginliğini koruyor ve bu durum bizim devletimiz için öngörülemeyen, geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir.

Pek çok sorun var, bunların çözümü anayasal ve yasal da dahil olmak üzere, acil sistemik değişiklikler gerektiriyor.

Hem hükümet hem de parlamento ve parlamento dışı siyasi güçler defalarca tutumlarını ifade ettiler.

Bununla birlikte, karşılıklı anlayış ve birbirleriyle anlaşma arzusu eksikliği var. Dahası, hoşgörüsüzlük çağrıları daha sık hale geldi.

Mevcut durumda tek amacım, ülkeyi sarsmamak, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek bir durumu önlemektir.

Devletin ve halkın menfaatinden dolayı, durumun çözüme ulaşması acil ve zorunlu bir taleptir.

Ulusal ve uluslararası çıkarların rehberliğinde, mevcut durumu görüşmek ve krizin üstesinden gelmek için karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulmak amacıyla, Başbakanı, parlamento gruplarının liderlerini ve Vatanın Kurtuluşu Hareketi liderlerini 13 Mart’ta saat 12.00’de başkanlık konutunda bir toplantıya davet ediyorum.

Farklılıkları çözmenin tek yolunun müzakere ve diyalogdan geçtiğine ve Ermenistan ile Artsakh’ın kalkınmasının tek yolunun hepimizin çabalarının ve fırsatlarının pekiştirilmesi olduğuna olan inancımı bir kez daha teyit ediyorum.”

Muhaalefet kabul etti

Ermenistan’da muhalif partilerin kurduğu Vatanın Kurtuluşu Hareketi Koordinatörü İşkhan Sağatelyan, ülkenin birleşik muhalefetinin, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın önerdiği siyasi istişarelere hazır olduğunu kaydetti.

Sağatelyan, yaptığı açıklamada söz konusu toplantıya katılacaklarını belirterek “Ülkedeki krizin aşılabilmesi için başbakanın istifası, geçici bir hükümetin kurulması ve erken parlamento seçimleri yapılmasını içeren yol haritamıza bağlı kalarak, kendi gündemimiz çerçevesinde önerilen toplantıya katılmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının açık ve canlı olarak yayınlanması gerektiğini kaydeden Sağatelyan, “Vatanın Kurtuluşu Hareketi’nin toplumdan gizleyeceği hiçbir şey olamaz, birleşik siyasi güçler belirli konuların müzakere edilmesine katılmak istiyor” dedi.

Öte yandan Armen Sarkisyan Başbakan Paşinyan’ın yeni genelkurmay başkanı atamasına yönelik kararnamesini iade etti. Paşinyan Onik Gasparyan’ın yerine Artak Davityan’ı Genelkurmay Başkanı olarak atamış, kararnameyi imza için Sarkisyan’a göndermişti.

Agos