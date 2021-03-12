Normalleşmede yeni durak İsrail

Mısır, Suudi Arabistan derken ‘normalleşme’de yeni durak İsrail oldu. Ankara ile görüşmeleri doğrulayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Evet, Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir” diye konuştu.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Tel Aviv yönetiminden olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan da açıklama geldi. ​

Seçim kampanyası çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine “Evet, Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir” dedi.

Sputnik’teki habere göre Netanyahu, Doğu Akdeniz’e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Rum basınına verdiği röportajda Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne (Eastmed) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eastmed projesinin, İsrail ve Güney Kıbrıs yönetiminin doğal gazının Avrupa’ya ulaştırılmasını sağlayacağını dile getiren Steinitz, “Bu proje oldukça önemli. Deniz altından inşa edilen dünyadaki en uzun ve en derin proje olacak. Projenin 5 yıl içinde tamamlanmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail’in projeye önem verdiğini ve desteklediğini kaydeden Steinitz, Tel Aviv yönetimi ile Güney Kırbrıs’ın Eastmed gibi 2 veya 3 gaz boru hattına yetecek doğal gaza sahip olduğunu savundu.

DOĞU AKDENİZ GAZI ŞANS

Geçmişte İsrail gazının Türkiye’ye ihracı konusunda görüşmeler olduğunu ancak bundan bir sonuç alınmadığını hatırlatan Steinitz, şöyle devam etti: “Umarım bir gün Türkiye bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun bir parçası olur. Çatışma yerine koordinasyonu seçer. Umarım tutumlarını değiştirirler. Biz Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye’yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz.”

Steinitz, önceki gün Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imza törenine katılmıştı.

12 YILDIR İLİŞKİLER KOPUK

Türkiye ile İsrail ilişkileri 2009’da Davos Ekonomi Zirvesi’nde dönemin başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile tartıştığı esnadaki meşhur “Van Minüt” çıkışından bu yana kopuk.

BirGün Gazetesi