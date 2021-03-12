İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi İsim Bayramı ve 40 Şehitleri Anma Günü

İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi İsim Bayramı ve 40 Şehitleri Anma Günü gerçekleşti.

‘Hac Yolculuğu’ adı verilen gezi kapsamında Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan önderliğinde yola çıkan, Peder Şahen Ohanyan ve Peder Natan Arabyan, İstanbul’dan başlayarak, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ve sonrasında da İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde, alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında, Kilisenin ”İsim Günü” ve “Karasun Manug” (40 Şehitleri Anma)Ayinine katılarak, buradaki cemaatle bir araya geldi.

İlk olarak Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde başlayan İman Gezisi, orada Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan’ ın gerçekleştirdiği ve Okuyucu Yusuf Tabaş’ın eşlik ettiği ayin sonrası tamamlanarak, İskenderun’da devam etti.

Her yıl büyük bir toplulukla İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nin ”İsim Günü” ve “Karasun Manug” (40 Şehitleri Anma) Ayini’ne katılan Ermeni Toplumu, iki yıldır devam eden Covid-19 salgını dolayısıyla, bu yıl da İman Gezisi yolculuğuna katılamadı.

İskenderun’da devam eden yolculuk, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi İsim Günü ve Kırk Şehitleri Anma ayini ile devam etti.

Peder Natan Arabyan eli ile gerçekleşen, Surp Badarak’ta (Kutsal Sunu Ayini), ilahileri Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan, Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan, Peder Şahen Ohanyan, okuyucular Yusuf Tabaş ve Davut Saraçoğlu seslendirdiler.

Kadasetli Patrik Sahak II. Ayine Çevrimiçi Katılarak Vaaz Verdi

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II , canlı olarak katıldığı ayinde, Covid-19 salgını dolayısıyla orada bulunamadığını ifade ederek, “Ben öncelikle bizi canlı olarak izleyen İskenderunlu kardeşlerim ve kız kardeşlerime selamlarımı göndermek istiyorum. İlk olarak canlı katılımımızı Kayseri’de gerçekleştirdik, bugün de İskenderun’da. Her yıl biz İstanbullular için büyük bir heyecan kaynağı olurdu düzenlediğimiz Hac Gezisi. Maalesef ki geçen yıldan bu yana baş gösteren pandemi dolayısıyla bu yıl ayinlere katılamadık. Elbette ki uzakta olanlar, sevginin gücüyle bir arada olmayı ister. İnşallah bizler de o eski güzel günlerimize kavuşacağımızı umut ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de 10 yılı aşkın bir süredir İskenderun, Hatay ve daha sonrasında çevre illere önderlik edecek Der Avedis Kahana’yı oraya tayin ettik. Dualarımız der Avedis ile birlikte. Kendisi sadece bizim adımıza değil, diğer Hıristiyan kardeşlerimize de iyi bir önderlik görevini yapmakta. Öyle ki İskenderunlu ve Hataylı kardeşlerimiz Der Avedis’in hizmetiyle teselli oluyorlar” dedi.

“Kırk Genç Asker İmanlarıyla Örnek Oldu”

Patrik Sahak II daha sonra, aynı zamanda, kilisenin de ismini aldığı “Karasun Manug” (40 Şehitler) olayını anlattı;

“4. yüzyılda Sivas’ta Roma İmparatorluğu Ordusuna mensup Hıristiyan imanlısı 40 asker, imanlarından vazgeçmeleri için Romalı askerler tarafından soğuk bir havada göle atıldılar. Biri dışında 39 asker imanlarından vazgeçmedi. Bir anda gökten gelen 40 taç o askerlerin başına teker teker indi ve bunu gören kralın askerlerinden biri de Rab İsa Mesih’e iman ederek, soğuk göle girip 40. Tacı alıp imanlı bir şekilde şehit oldu. Bunun anlamı şudur; Vaftiz biz Hıristiyanlar için çok önemlidir. İşte bu asker, imanı ve ölümüyle vaftiz oldu ve hepimize birer örnek teşkil etti. Çünkü dünyada ruhun temizlenmesinden daha büyük bir sevinç kaynağı olamaz. Çünkü bu ruh hepimize Tanrı tarafından verildi”

Vaazın ardından ayinin son bulmasıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirildi.

İstanbul’dan başlayarak Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan önderliğinde Hac Yolcuğuna çıkan, Peder Şahen Uhanyan ve Peder Natan Arabyan, Samandağ Vakıflı Köyü Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi’ne geçerek, Hac Yolculuğuna devam ettiler.

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