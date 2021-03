Irak halkının Papa’nın coşkulu çağrılarından fazlasına ihtiyacı var

Irak’taki birçok kişi için asıl sınav, Papa’nın Vatikan’a dönmesinden çok sonra önümüzdeki aylarda olacakBel Trew Beyazlara bürünmüş Papa Francis, Irak’ın Musul kentinde, bombalanan binaların metal tellerinden gevşek bir şekilde sarkan beton kütlelerin yanında küçücük kalan parlayan bir tahta oturdu. Küçük sahnesi birkaç yıkılmış kilise ve bir ilkokulla sarmalanmıştı; duvar resimleri IŞİD militanları tarafından kazınarak yok edilmişti. Sadece birkaç yüz metre ötede Nurî Camii’nin harap olmuş kalıntıları vardı. Burası, IŞİD’in 2014 yazında halifelik bayrağını açtığını duyurduğu ve Ebu Bekir el Bağdadi’nin Roma’ya ilerleyerek kenti fethedeceğine yemin ettiği yerdi. Birkaç yıl önce Papa’nın Musul’daki Kilise Meydanı’nda, etrafında Hıristiyan şarkıları söyleyip zeytin dalları sallayan çocuklar ve ailelerle oturması imkansız bir şeydi. Musul’da IŞİD yönetimi altında yaşamış genç bir adam, paylaştığı tweet’te (IŞİD’in kendisiyle ilgili suçlama kaydını da eklemişti), 6 yıl önce asker tıraşı olduğu için Kilise Meydanı’nda halkın önünde kırbaçlandığını, bu esnada IŞİD savaşçılarının Roma’yı fethedeceklerini haykırdığını belirtti. Şimdi Roma’nın en tanınmış sembolü tam olarak aynı noktadaydı ve barış için vaaz ediyordu. Son üç gündür (Bel Trew’in yazısı 8 Mart’ta yayımlanmıştır -ed.n.) nükseden siyatik ağrısı nedeniyle topallayan 84 yaşındaki Papa, Irak’ın az sayıda üst düzey yabancı yetkilinin gitmeye cesaret edeceği bölgelerini ziyaret etti. Koronavirüs vakalarındaki benzeri görülmemiş artış nedeniyle gezinin zamanlamasıyla ilgili bazı eleştiriler olsa da Irak’taki baskın tepki tükenmiş haldeki umudun ve genelde minnettarlığın bir sonucuydu. Papa, Şii İslam’ın en kutsal şehri olan batıdaki Necef’ten güneydeki antik Mezopotamya kenti Ur’a seyahat ederek ülkeyi yıldırım hızıyla gezdi. İster Bağdat’ta ister Musul’da olsun, aynı mesajı vurguladı: Barış içinde bir arada yaşamak, Irak’taki azınlıklar için eşit haklar ve Hıristiyanların eve dönmesi ihtiyacı. 2003’te ABD öncülüğündeki işgalden önce bir milyonu aşan Hıristiyan nüfusun birçok kişinin varoluşla ilgili olduğunu söylediği süregelen zulüm ve şiddet nedeniyle günümüzde 200 bin kişiye gerilediği ülkede, bu büyük bir ihtiyaç. Sadece Hıristiyanlar değil Ezidiler ve Türkmenler gibi diğer azınlıklar da hoş karşılanmadıklarını hissediyor. Papa, Musul’daki coşkulu çağrısında “Kardeşliğin kardeş katlinden daha sağlam olduğuna olan inancımızı tekrar teyit ediyoruz. Umudun nefretten, barışın savaştan daha güçlü olduğuna olan inancımızı” dedi. Medeniyetin beşiği olan bu ülkenin bu kadar barbarca bir darbeyle sarsılması, antik ibadet yerlerinin yok edilmesi ve binlerce insanın, yani Müslümanların, Hıristiyanların, Ezidilerin ve diğerlerinin zorla yerlerinden edilmesi veya öldürülmesi ne kadar zalimce. Şimdi önümüzdeki soru, Papa’nın bu inanılmaz gösterisinin bir işe yarayıp yaramayacağı, bu içten çağrıların meyvesini verip vermeyeceği. Papa’yla görüşen ülkedeki siyasi ve Müslüman liderlerin hepsi azınlıkların haklarını koruma ve güvence altına alma sözü verdi; fakat Irak’ın cehenneme dönen çeşitli yerlerinde zorlukları göğüsleyenler, söze değil eyleme ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Musullu Hıristiyan bir kadın olan ve ilkokulunun Papa’nın pazar günü yanında durduğu yerle bir olmuş bina olduğunu söyleyen Salma, “IŞİD yönetiminde 18 gün yaşadım ve evimi yıkmalarını, en değerli eşyalarımı almalarını ve sonra her şeyi talan etmelerini izledim” diyor. Kalıp din değiştirebileceğimizi, Cizye (gayrimüslimlere yönelik bir vergi) ödeyebileceğinizi ya da gidebileceğimizi söylediklerinde sonunda oradan ayrılmak zorunda kaldık. 2014’te kaçtığından beri hâlâ Musul’a dönmedi. Buruk bir şekilde “Şu anda Irak’ın geleceği, mevcut haliyle bu okula benziyor; yıkılmış, yağmalanmış, harap olmuş” diye ekliyor: Tanrı’nın izniyle hükümet bunu değiştirecek ve Papa’nın sözleri her şeyi daha iyi hale getirecek. Bir saatlik araba yolculuğu mesafesinde yer alan ve bir zamanlar Irak’ın başlıca Hıristiyan kenti olan Karakuş’ta, IŞİD öncesindeki 60 bin kişilik nüfusun yalnızca yaklaşık üçte biri kente geri döndü. Papa, Musul ziyaretinin ardından göz alıcı bir şekilde yenilenen ana katedralde bir ayin düzenledi. Orada da aynı duygu paylaşıldı. Kentteki kilise gönüllülerinden Yusuf Anis bana, “Bugün, geçmişte burada yaşayan ve ailelerin yarısından fazlasını oluşturan insanları özlüyoruz ve açıkçası çoğu geri gelmeyecek” dedi. IŞİD’in her şeyi hızlandırmasından çok önce başlayan bir demografik değişim söz konusu. Pek çok farklı oyuncunun bu şehri ve diğerlerini bizden almak istediğini hissediyoruz. Dolayısıyla, Irak’taki birçok kişi için asıl sınav Papa’nın Vatikan’a dönmesinden çok sonra, önümüzdeki aylarda olacak. Ve zaman daralıyor olabilir. * Bel Trew’in makalesinin tasarımdan kaynaklanan nedenlerle kısalttığımız başlığının tamamı şöyledir: “Yıkılmış, yağmalanmış, harap olmuş”: Irak halkının Papa’nın coşkulu çağrılarından fazlasına ihtiyacı var independent.co.uk/independentpremium Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk Independent Turkce