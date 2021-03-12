Ermenistan’dan, ‘Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı’ haberlerinin ardından açıklama

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Armen Sarkisyan’ın “Covid-19 ile bağlantılı birtakım komplikasyonlar nedeniyle” hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin ardından Devlet Başkanı’nın sağlık kontrolünden sonra işine döndüğünü duyurdu.

Ofis, “Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan bugün Astghik Tıp Merkezi’nde muayene oldu. Kontrolden sonra ise işine döndü” ifadelerini kullandı.

Erken saatlerde ise Rus haber ajansı, Sarkisyan’ın Covid-19 ile ilişkili birtakım komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını aktarmıştı.

Daha önce yerel basında 67 yaşındaki Sarkisyan’ın kalp sorunları nedeniyle tedavi gördüğüne dair haberlere yer veren İnterfax, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin kendilerine yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde, “Cumhurbaşkanı’nda koronavirüs enfeksiyonu ile bağlantılı olarak bazı komplikasyonlar ortaya çıktı. Sarkisyan testlerden geçiyor” dedi.

Sarkisyan’ın ocak ayında koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Euronews