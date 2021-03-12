Ermenistan Parlamento Başkanı, Ermeni esirin serbest bırakılması için Matviyenko’ya madalya verilmesini önerdi

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’daki esaretten serbest bırakılan Maral Nacarian’ın Lübnan’a dönmesini sağlamakta gösterdiği destek için Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko’ya teşekkürlerini sundu.

Matvienko’ya Ermenistan Parlamentosu’nun Onur Madalyasını takdim edilmesini Parlamentoya’ya önermeye hazırlandığını duyuran Mirzoyan, ortak çabalarla tüm diğer Ermeni esirlerin de bir an önce evlerine dönmelerinin sağlanacağını ümit ettiğini de vurguladı.

Daha önce edinen bilgiye göre, Valentina Matvienko, Azerbaycan Milli Melis Sözcüsü Sahiba Gafarova ile yaptığı telefon görüşmesinde iki Ermeni kadın esirin iade konusunu ele almıştı.

Matvienko dışında Maral Nacarian’ın serbest bırakılması için Lübnan hükümeti, Lübnan Kızıl Haç Komitesi, Lübnan’da Ermeni Devrimci Federasyonu, Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, avukat Siranuyş Sahakyan ve birçok başka resmi makam ve kişiler devreye girmişti.

ERMENİ HABER AJANSI