En iyi 10 alternatif meze

Kültür Bakanlığının en iyi 10 meze seçimi beğenilmedi. Hak veriyorum ama kolay değil, çokkültürlü bir coğrafyanın binlerce yıllık mutfak birikiminden seçim yapmak. Sayısız meze arasında karar vermek, öznel olduğu kadar zor da…

Behzat Şahin Türkiye’nin “resmi” seyahat rehberi “Go Turkey”nin web sayfasında yer alan “En İyi 10 Meze” seçimi homurdanmalara neden oldu. “Go Turkey”, ülkenin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından kurulmuştu. En iyi 10 listesi de gastro deneyimler başlığı altında bulunuyor. Bunların 5’i soğuk, 5’i de […]

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https://gazeteoksijen.com/gastronomi/en-iyi-10-alternatif-meze/