Britanya merkezli şirketin Karabağ’da casusluk yaptığına dair iddiaları Güvenlik Servisi tarafından inceleniyor

Artsakh Cumhuriyeti’nde mayın temizleme çalışmaları yürüten (Karabağ)Büyük Britanya merkezli “HALO Trust” şirketi bazı iddalara göre savaştan önce Türkiye Milli İstihbarat Teşkikilatına Karabağ’ın mayın haritasını aktarmış ve bu sayede 44 günlük savaş sırasında düşman güçleri başarılı ve bir şekilde mayın tarlalarından geçtiler.

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı’nın Özel temsilcisi Boris Avagyan mayın haritasının Türkiye’ye aktarılmasına dair iddialarla ilişkin Ulusal Güvenlik Servisine başvuracaklarını bildirdi.

Mayın temizleme ve patlamamış silahları etkisiz hale getirmekle uğraşan “HALO Trust” şirketi bu iddialara cevaben açıklamada bulundu. 2020 yılından yada daha önce Türkiye’ye mayın haritası aktarıldığına dair iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade edildi.

Yalanlama metninde Britanya merkezli şirket şu ifadelere yer verdi:

“20 yıldan fazla “HALO Trust” şirketi oradaki nüfusunun hayatı tehlikesiz hale getirmek için çalıştık. Şirketimiz dünyanın her köşesinde bu tür faaliyetlerde bulunabiliyor, çünkü siyasi olarak tarafsız bir şirkettir.”

ERMENİ HABER AJANSI