Bay J Kerem Bursin’e söyledikleriyle gündemde – Bay J kimdir, gerçek adı ne, nereli?

Bay J Kerem Kerem Bursin’e söyledikleriyle gündemde. Salondakiler ve Kerem Bursin, Bay J’nin “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” sözleriyle adeta şoke oldu. Bay J daha sonra söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Peki, Bay J kimdir, gerçek adı ne, nereli?

Jerfi Benveniste ya da bilinen adıyla Bay J, Türkiye’de üne sahip İtalya vatandaşı Türk radyocu ve DJ’dir.

7 Ocak 2011’den başlayarak NTV’de Geveze ile Fazla Mesai adlı televizyon programını sundu. Uzun bir süre Power FM’de program yaptıktan sonra 2010’da Virgin Radio’ya geçti. 30 Kasım 2013 günü Virgin Radio’daki işinden ayrılıp Capital Radio’ya geçiş yaptı.

2010’da Star TV’de Çal Kalbimi adlı yarışmayı sundu. Yine 2010’da Fox’ta 101 adlı yarışmayı sundu ve çekimleri Arjantin’de yapılan yarışma 1 yıl boyunca yayınlandı. Ayrıca Show TV’de yayınlanan M.U.C.K. adlı gençlik dizisinde rol alarak kendisini canlandırdı. Star TV’de yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. 2014 Eylül ayında vizyona giren Stajyer Mayfa ve Ocak 2014 tarihli Tut Sözünü filminde rol almıştır. Melodika sesledirme firmasında seslendirme yapan Bay J çeşitli reklam filmlerinin dışında 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yaptı.

Yaşam öyküsü

İtalyan bir baba ile Türkiye Yahudisi bir anneden dünyaya geldi. Yuvadan itibaren İtalyan okullarında okudu. Boğaziçi Üniversitesi’nde beş yıl, daha sonra Mimar Sinan Konservatuvarı’nda iki yıl şan eğitimi aldı, opera solistliği yaptı. 1995-1997 yılları arasında UCLA California Üniversitesi’nde elektronik müzik eğitimi aldı, 1997-2000 yılları arasında 300’den fazla reklam filmi müziği ve radyo jingle’ı besteledi.

1991 yılında Genç Radyo, 1993 yılında Klas FM, 1999-2001 arası Number One FM’in sabah programını sundu, 2001’den itibaren dokuz yıl boyunca Power FM’de program yaptıktan sonra 2010’da Virgin Radio’ya geçti. Geveze’yle birlikte altı yıl ara vermeden konser verdikleri Fazla Mesai adlı müzik grubu çalışmalarına 2011’de son verdi. Bay J son olarak Ömür Gedik’le beraber HAÇİKO yararına konserler verdi. 1 Ekim 2015 itibarıyla Capital Radio Türkiye’de son programını yaptı. 2019 nisan ayından itibaren Kral Pop Radyoda yayın yapmaya başladı.

Hürriyet Gazetesi