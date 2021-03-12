Azerbaycan’dan rüşvet almakla suçlanan Alman milletvekili istifa etti

Almanya Bundestag milletvekili Mark Hauptmann, Azerbyacan’dan rüşvet almak, Azerbaycan yararına lobbicilik yapmak ve kendi gazetesinde bu ülkeyi reklam etmek suçlamalarından dolayı istifa etti.

Başbakan Angela Merkel’in partisinden olan Hauptmann, son bir haftada istifa eden üçüncü milletvekilidir. Diğer ikisi olan Nikolas Löbel ile George Nüsslein’ın isimleri, bir maske skandalına karışmıştı.

Mark Hauptmann, Azerbaycan’dan rüşvet alma suçlamalarını reddederek, “Asla kimseden para almadım ve benim siyasi faaliyetlerime herhangi bir baskı uygulanmadı” ifadelerini kullandı.

5 Mart tarihinde ise Bundestag, Azerbaycan hükümetinden rüşvet alma suçlamasıyla hakkında dava açılmasına olanak sağlamak hedefiyle milletvekili Aksel Fischer’in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Bunun dışında, Avupa Parlamentosu Parlamenterler Meclisi’nde Almanya delegasyonu üyeleri olan bir grup eski ve görevdeki Alman milletvekiliier, Azerbaycan’dan rüşvet almak ve bu ülke yararına lobbicilik yapmakla suçlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI