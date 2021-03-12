Azerbaycan’dan dönen Lübnanlı Ermeni esir Maral Nacaryan kendisini diri diri yakacaklarını düşündüğünü anlattı

Lübnan’lı Ermeni Maral Nacaryan Azerbaycan’da 4 ay boyunca esir kaldıktan sonra nihayet Beyrut’a geri döndü ve Şuşi’den nasıl esir düştüğünü, esaret içinde geçirdiği günleri anlattı.

Maral’ın sözlerine göre kendisi Şuşi’ye vardıktan sonra taksi şöförü Vigen Euljekyan ile birlikte Azerbaycan askerleri tarafından esir alındı. Önce onların yanındaki eşyalarını almışlar, bir sorun olmazsa Yerevan’a yollayacaklarını söylemişler. Fakat daha sonra taksi şöförünün telefonunda onun gönüllü üniformasıyla fotoğraflarını gördükten sonra ‘terörist’ muamelesi göstererek dövmüşler.

Dövdükten sonra bir arabaya bindirmişler ve arabanın içinde gaz tüpleri vardı Vige’nin gözlerini bağlamışlar. Kapı ve pencerelerini kapatmışlar.

Lübnan’lı Ermeni kadın sözlerine “Düşündüm ki bizi diri diri yakacaklar. Çok korktum ve sağ kalacağımızdan ümidim yoktu. Fakat durmadan dua ediyordum ki Tanrı dayanabileceğim için güç ve kuvvet versin” ifadeleriyle devam etti.

Maral Azerbaycan’a vardıktan sonra çok kötü muameleye maruz kalmadıklarını ama iyi de sayılamıyacağını da ifade etti.

Maral Nacaryan ile birlikte esir düşen Vigen Euljekyan ise Azerbaycan tarafından 2500 dolar karşılığında savaşan terörist olarak tanıtılıyor ve onu karşı 5 ayrı suçlamada bulundular.

ERMENİ HABER AJANSI