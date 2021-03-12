AKPM’de Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin konusu tekrar gündeme getirildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu oturumunda Artsakh (Karabağ) 44 savaşından sonra meydana gelen hümaniter kriziyle ilgili raporu ele alındı.

Ermenistan Parlamentosu’nun ‘Müreffeh Ermenistan’ Partisi’nden Milletvekili Naira Zohrabyan Azerbaycan’da tututulan Ermeni esirler meselesini yeniden gündeme getirdi.

Zohrabyan Ermeni esirlerinin Azerbaycan Hükümeti tarafından siyasi amaçlarla iade edilmediğini ifade ederek Avrupa Konseyi’ne güzel dilek ve soyut açıklamalardan vazgeçip somut adımlar atmaya çağırdı.

Ermeni Milletvekili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Son görüşmemizden sonra hayli vakit geçti, fakat kanlı savaştan sonra Artsakh’taki hümaniter krizi durmuyor, ve aksine, daha da derinleşti. Maalesef hem bu örgüt, hem de uluslararası hümaniter sorunlarıyla uğraşan diğer örgütler soyut açıklamalar dışında bu krizi çözmek için herhangi bir somut adım atmıyorlar.”

ERMENİ HABER AJANSI