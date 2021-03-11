Savaştan sonra ilk anket

Savaştan sonra Ermenistanlılar iç reformlar, istikrar ve hükümete destek istiyor

Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü’nün (UCE) Anket Araştırma Merkezi tarafından ülke çapında yürütülen bir anketin sonuçları, iktidar partisi ve hükümete siyasi destek ve sosyo-ekonomik reformlar için güçlü bir kamu talebi olduğunu göstermektedir.

“Armenpress” in bildirdiğine göre, 2020’de Dağlık Karabağ sorununun sona ermesinden bu yana yapılan bu ilk anket, Kasım ayındaki ateşkes sonrasında Ermenistan’daki kamuoyunun ruh halini ölçüyor.

“Kriz durumlarında, Ermeniler ülkede istikrar ve sosyo-ekonomik refah sağlamak açısından hükümetlerine güveniyorlar.

UCE Avrasya Bölge Direktörü Stephen Knicks, “İktidar partisinin onayı hala yüksek, ancak bu desteği sürdürmek için hükümetin reform gündemini sürdürmesi ve vatandaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurması gerekiyor”,- dedi.

10 Kasım ateşkes anlaşmasının ardından Ermeni hükümetinin hangi adımları atması gerektiği sorulduğunda, Ermenilerin % 97’si hükümetin ekonomik, siyasi istikrar ve sosyal konular gibi iç meselelere odaklanması gerektiğini söyledi.

Artsakh sakinlerinin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak, ikinci en önemli endişe gibi görünüyor, çünkü vatandaşların % 92’si, hükümetin, geri dönüşlerin Rus barış güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere yönlendirilmesine odaklanması gerektiği konusunda hemfikir.

Ayrıca Ermeniler ülkelerindeki üç ana sorun olarak işsizliği (% 11), siyasi istikrarsızlığı (% 12) ve askeri reformu (% 8) gösteriyor.

Endişelere rağmen, Ermenilerin % 33’ünün, önümüzdeki Pazar seçimler yapıldığında iktidar partisine oy vermeye hazır olduğu göz önüne alındığında, hükümete olan güvenin hala yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Ankete göre, endeksi en yüksek olan bir sonraki parti, oyların yalnızca yüzde üçü ile Müreffeh Ermenistan Partisi.

2019’dan bu yana Başbakan’ın notunun % 22 düşmesine rağmen Ermenilerin yarısı Başbakan hakkında ya “çok olumlu” (% 29) veya “kısmen olumlu” (% 25) görüşüne sahip.

Benzer şekilde, Ermenilerin yarısından fazlası (% 62), mevcut hükümet tarafından organize edilmiş seçim sonuçlarına güveneceğini belirtmektedir.

Vatandaşların ezici çoğunluğu Ermenistan’daki seçim reformlarını destekliyor ve % 74’ü Seçim Kanunu’nda reform yapılması gerektiğini düşünüyor.

Daha kesin olarak, Ermenilerin % 73’ü seçimlere katılan adayların seçim harcamalarını nasıl kullandıkları konusunda ayrıntı vermeleri gerektiği görüşüne katılıyor, % 68’i vatandaşların parti listelerinin oluşturulmasında daha büyük bir etkiye sahip olması gerektiğine inanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu