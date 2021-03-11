“Kaybedilen Cennet” başlığı altında Karabağ’da Rus muhabirin çektiği fotoğralar uluslararası yarışmaya katıldı (Foto)



Rus ünlü ‘Ria Novosti’ haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov’un Artsakh (Karabağ) savaşı sırasında ve savaştan sonra çektiği fotoğraflar “Kaybedilen Cennet” başlığı altında uluslararası fotoğraf yarışmasında yer aldı.

Fotoğrafların sunulduğu ‘World Press Photo’ yarışması uluslararası en prestijli yarışmalardan biridir.

‘Ria Novosti’ savaşın kendi hayatlarına giren insanların foto hikayelerini yayınladı.

İşte Rus foto muhabirinin çektiği o hüzün verici o kareler:

Ukhtasar sakini Anuşavan kendi evinin önünde bulunan nar bahçesinde duruyor. Elinde daha Birinci Karabağ savaşından kalma Kalaşnikof tüfeği var.

Martuni şehrine düşen füzenin bir parçası.

Azat Gevorgyan ve eşi Anahit Laçin’deki evlerinde. Laçin bölgesi ateşkes bildirisinde yer alan hükümlere göre Azerbaycan’a teslim edildi.

Murad Margaryan ve oğlu Vahag Laçin’deki evlerini terk ettikten önce evdeki eşyalarını taşıyorlar.

Dağlık Karabağ savaşı sırasında 4000’den fazla kişi hayatını. Bazı insanlar evlerini terk etti ve yakın akrabalarının cenazelerini mezarlardan çıkarıp kendileriyle götürdü.

Abovyan Hasmik Nerkin Susu köyünde bulunan kendi evin kapı arasında ağlıyor.

Taghavard köyün sakinleri: Köy ateskesten sonra Ermenistan ve Azerbaycan arasında bölündü.

Areg Karegah köyünde bulunan kendi yanan evin önünde oturuyor. Bazı Karabağ’lı insanlar ülkeden çıktıktan önce kendi evlerini kendi elleriyle yakmışlar.

Hakob Tersyan Laçin’deki kendi evinin penceresinde dışarı bakıyor.

Dağlık Karabağ’ın Kelbacar bölgesinde yanan ev. Kelbacar bölgesi ateşkes bildirisinden sonra Azerbaycan’ın kontrolüne geçti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/03/11/Karabağ-Rus-muhabiri-foto/204017