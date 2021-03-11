Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te kardeş mezarlığı inşaa edilecek

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) başeknti Stepanakert Belediyesi şehir anıtının 44 günlük savaşın kahramanlarına adanmış bölümünün işaatını başlatacağını duyurdu.

Belediye Başkanlığı Enformasyon ve halkla ilişkiler dairesinden edinen bilgilere göre savaşta kahramanca şehit düşenler için kardeşlik mezarlığının yeni bir bölümü açılacak.

Stepanakert Belediyesi bu kararın şehit ailelerinin maddi sıkıntılarını karşılamak niyetiyle alındığını ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Ayrıca, kahraman askerlerimizin anısını yaşatmak ve onların akrabalarına destek olmak her birimizin vazifesidir. İnşaat çalışmaları aşamalarla yapılacak ve şehit ailelerinin istek ve arzuları mutlaka dikkate alınacak.”

ERMENİ HABER AJANSI