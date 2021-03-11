Kanye West boşanma davası açan Kardashian’ı çoktan silmiş: Tüm telefon numaralarını değiştirdi

Aileyle ilgili bilgi veren bir kaynak, “Kim evden çıkınca Kanye gelip çocuklarla takılıyor. Evde bir dadı ordusu var, o yüzden geçiş süreci kolay oluyor” dedi

Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin bir süredir birbirleriyle hiç konuşmadığı ortaya çıktı.

Tüm telefon numaralarını değiştiren West’in yaklaşık 7 yıllık boyunca evli kaldığı Kardashian’a “Benimle sadece güvenlik personelim üzerinden iletişim kur” dediği iddia edildi.

Page Six’e konuşan bir kaynak, 43 yaşındaki West’in 40 yaşındaki Kardashian’la bağını birdenbire kopardığını ve bu soğukluğun boşanma davası açılmasından öncesine uzandığını belirtti.

Aynı kaynak ayrıca, aradaki husumete rağmen çiftin çocuklarına ebeveynlik yapmaya devam ettiğini ve West’in Kardashian dışarıdayken evi düzenli olarak ziyaret ettiğini anlattı.

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Söz konusu kaynak, “Kim boşanma davası açmadan önce bile Kanye numaralarını değiştirmişti. Ona ‘Benimle güvenlik personelim üzerinden iletişime geçebilirsin’ demişti. Buna rağmen (Kim) çocuklar konusunda ona güveniyor. (Kanye) çocukları seviyor ve onları sıkça görüyor. Kim evden çıkınca Kanye gelip çocuklarla takılıyor. Evde bir dadı ordusu var, o yüzden geçiş süreci kolay oluyor” diye konuştu.

Page Six çiftin boşanma kararını ocak ayında yayımladığı bir haberle duyurmuştu. Yoğun arabuluculuktan sonra Kardashian’ın 19 Şubat’ta boşanma davası açtığı anlaşılmıştı.

Diğer yandan çiftin boşanma davalarında Hidden Hills mülkleri için anlaşmazlık yaşadığı ve Kardashian’ın buradaki konutu çocukları için tutmasına izin verildiği anlaşıldı.

Kaynak, “Kim evin etrafındaki tüm araziye sahip ancak Kanye evi kendisi satın almıştı, ardından tadilat maliyetini paylaştılar. Kim, burası çocuklarının evi olduğu için savaştı ve kazandı… Kanye’nin Wyoming’de bir çiftliği var fakat son zamanlarda Los Angeles’ta kayıt yapıyor, bu yüzden çocukları düzenli ziyarete geliyor. Ama çocukları Wyoming’e götürüp geri getirmiyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan kaynak, malvarlıklarının bölünmesininse evlilik öncesi anlaşmasından dolayı kolay olduğunu ekledi:

Bu, ‘Sen kendi paranı al, ben de kendi paramı’ meselesi olduğu için kolay bir durumdu.

Kim Kardashian ve Kanye West’in North (7) ve Chicago (3) adında kızları, Saint (5) ve Psalm (1) adında da erkek çocukları bulunuyor.

Insider’a göre 2003’te tanışıp arkadaş olan ikili, 2008’de ortak bir programda yer almış, ilk kez Nisan 2012’de kameraların karşısına birlikte çıkmış ve Mayıs 2014’te dünya evine girmişti.

https://www.indyturk.com/node/328541/yaşam/kanye-west-boşanma-davası-açan-kardashianı-çoktan-silmiş-tüm-telefon-numaralarını