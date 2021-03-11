Hanri Benazus 10 bin Atatürk fotoğrafını Ankara Büyükşehir Belediyesi´ne bağışladı

Türkiye´nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve araştırmacı-yazar Hanri Benazus, arşivinde bulunan 10 bin Atatürk fotoğrafını Ankara Büyükşehir Belediyesi´ne bağışladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Hanri Benazus ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Benazus’un arşivini hediye etmesinin kendileri için bir onur olduğunu belirtti. Çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının kalıcı sergi dışında gezici sergiyle de tüm Türkiye’de görülmesini sağlayacaklarını bildiren Ödemiş, şunları kaydetti:

“Sayın Benazus’un elinde sergilenmek üzere hazırlanmış 10 bin Atatürk fotoğrafı var. Yaklaşık 10 bin de sergi için hazırlanmak üzere fotoğraf arşivi var. Bu arşivin en büyük özelliği Atatürk’ün ender rastlanan veya kamuoyunca hiç bilinmeyen fotoğraflarının olması. Biz öncelikle bu fotoğraflardan Atatürk-Ankara ilişkisini ortaya çıkaran fotoğraflardan bir sergi çalışmasının hazırlığını yapıyoruz. Atatürk’ün sadece gülerken çekilmiş yaklaşık 300’ün üzerinde fotoğrafı var. Gülen Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi de açılabilir. Sayın Benazus elindeki arşivi herhangi bir ücret talep etmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışlayacak. Bu arşivi biz uzmanlarımızla birlikte çalışarak, fotoğrafların devamlı sergileneceği bir Atatürk Fotoğrafları Müzesi kurmak hedefindeyiz.”

Hanri Benazus Atatürk fotoğrafları koleksiyonerliğine 17 yaşında iken o güne kadar görmediği bir Atatürk fotoğrafını görüp satın almasıyla başlamıştı. Benazus, 2011 yılında Şalom Gazetesi’ne daha önce verdiği bir röportajda Atatürk’e olan tutkusunu şu şekilde ifade etmişti:

‘‘63 yıldır aralıksız devam eden bir tutkudur benim için. O kadar ki, 1984 yılında, Amerikalı bir gazetecinin 1921 yılında Atatürk ile yaptığı bir röportajın ardından çektiği iki fotoğrafı almak için günü birliğine Amerika’ya gidip geldiğimi bilirim.’’

Atatürk’ün Ankara’yı başşehir seçerken kafasında çok uzun planlar olduğunu belirten Benazus, “Tam Anadolu’nun göbeğinde ve her yere eşit mesafede olan bir yeri seçti. Ankara çok önemli. Benim özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na önerim, bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi. Bu müze hazırlanana kadar metro istasyonlarında veya uygun görülen yerlerde günün anlam ve önemine göre de geçici sergiler açılabilir.

Bunu yaparken hiçbir beklenti içinde olmadım, çünkü benim Atatürk’e çok büyük bir borcum var. Ben o borcu ödemeye çalışıyorum. Bugüne kadar bu Atatürk müzesinin açılması için Amerika’dan ve Lozan Üniversitesi’nden teklif geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yavaş, paylaşımında, “Mustafa Kemal Paşa’nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi’nde sergilemeye karar verdik. Gözümüz gibi bakacağız” değerlendirmesini yaptı.

Hanri Benazus Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu ifade etti.

Hanri Benazus, 9 Ekim 1937 günü 7 yaşındayken Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde Atatürk’le karşılaştığını hatta onun masasındaki leblebilerinden yediğini de hatırladığını, o günün belki de hayatının en önemli anısını yaşadığını gün olduğunu belirtti.

Şalom Gazetesi