Ermenistan ve Rusya savunma bakanları Karabağ’daki durumu görüştü

11 Mart’ta Ermenistan Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) mevcut durumu görüştüğü belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Harutyunyan ve Şoygu arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, ikili askeri ve teknik işbirliğinin farklı yönleri, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün görev yaptığı bölgelerdeki durum ve ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular ele alındı” ifadesine yer verildi.

İki bakan bundan önce aynı konuları görüşmek için 27 Şubat günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI