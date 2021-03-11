Ermeni Soykırımı 106’ıncı yıldönümüne doğru Yerevan’da yeni tiyatro oyunu sahnelenecek

Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıldönümüne doğru Ermenistan Devlet Müzik Tiyatrosu 25 Mart tarihinde seyircilere “Kurtuluş meleği” tiyatro oyununu sunacak.

Bu tiyatro oyununun temelinde Halep ‘teki ‘Emmanuel’ Ermeni Protestan Kilisesinin Pastörü Hovhannes Eskiciyan’ın hayat kurtarıcı faaliyetleri bulunuyor.

Eskiciyan Ermeni Soykırımında mucizeyle kurtulan birçok Ermeni yetimler için ‘kurtarıcı bir melek’ oldu. Kendisi Garlık ve Halep demiryolu istasyonlarının önünden yetim kalmış Ermeni çocuklarnı altınla satın almış ve evine götürüp onları saklamış.

Sahne yönetmeni Nune Abrahamyan bu tiyatro oyununun belgesel delillere dayandığını da ifade etti. Onun sözlerine göre Alman tarihçi, 1915-1917 yıllarında Halep’teki insani faaliyetlerini anlatan Hilmar Kaiser’in “Der Zor’un kavşaklarında” kitabından yararlanmıştır.

Kitabın baş kahramanı birçok Ermeni yetimi kurtaran Hovhannes Eskiciyan’dır. Çoğu onun adını bile bilmeden “kurtarıcı melek” olarak hitap ediyorlardı.

Hayat pahasına Ermeni yetimlerini hayata döndüren bu cesur adam ne Türk Hükümeti’nin tehditlerine taviz verdi ne de o zaman yayılan ölümcül hastalıkları korkusundan çekindi. Sonunda o yetim çocuklarından kendisine bulaşan tifo hastalığına yenik düşerek 1916 yılında hayata gözlerini yumdu. Zaten Türk Hükümeti de onu tutuklama kararı alıp idama mahküm etmişti o sırada.

Şimdi ABD’de onun kurtardığı yetimlerin nesilleri yaşıyorlar. Los Angeles şehrinde bulunan Ararat-Eskiciyan müzesinde onunla ilgili bilgiler içeren birçok malzeme sergileniyor.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde de Ermeni aydın ve din adamlarının faaliyetlerini gösteren bir salonda bütün bir duvar Hovhannes Eskiciyan’ın fedakarlıkları ve faaliyetlerini anlatan malzemelerle dolu.

ERMENİ HABER AJANSI