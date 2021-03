AB, LGBTİ+ bireyler için “özgürlük alanı” ilan edildi

Karar, LGBTİK (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks, Kuir) bireylere yönelik Polonya’daki ayrımcı uygulamalara yanıt olarak değerlendiriliyor. Polonya’da yüze yakın belde aldıkları kararlarla bölgelerini “LGBT’siz bölge” ilan etmişti. İktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) de AB’ye yönelik “Polonya’nın gelenek ve değerlerine aykırı LGBT ideolojisini beslemek” suçlamasında bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AP’deki oylama öncesinde Çarşamba günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kendin olmak ideoloji değildir. Kimliğindir. Onu kimse senden alamaz” diyerek “AB evindir. AB, LGBTİK özgür bölgesidir” mesajını vermişti.

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.



🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.

The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021