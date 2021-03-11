ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ՝ ԵԱՒՈՒԶ ՍԱԼԹԸՔԸ / PATRİK HAZRETLERİ YAVUZ SALTIK’I KABUL ETTİ (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 10 Մարտ 2021, Չորեքշաբթի, յետ միջօրէին, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Ստանպուլի Մայր Քաղաքապետութեան Հասարակական Ծառայութեան Բաժանմունքի Ատենապետ Եաւուզ Սալթըքը։ Հանդիպման ներկայ էին նաեւ Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան եւ Աթոռոյս Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբի անդամներէն Խաչիկ Ճանէլ, Մանուկ Քալայճըեան ու Հերման Քաւաֆեան։

Յարգելի հիւրը քաղաքավարական սոյն այցելութեամբ փափաքն ունէր ծանօթանալու Պատրիարք Սրբազան Հօր։ Ան, նախ ծանօթութիւններ տուաւ Մայր Քաղաքապետութեան Հասարակական Ծառայութեան Բաժանմունքի գործունէութեանց մասին, որուն հիմնակէտը եղած էր կարիքաւոր ընտանիքներու օժանդակութիւն մատուցանել։ Առ այդ, Աթոռոյս Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբի անդամներ եւս միացան հաճելի զրոյցին եւ անոնք եւս ընդարձակ գիծերով ներկայացուցին համայնքի կարիքաւոր անհատներուն եւ աշակերտներուն յանուն Պատրիարքական Աթոռոյ մատուցուած բարեգործական առաքելութիւնը։ Յայտնի եղաւ թէ՝ յատկապէս Քորոնա Համավարակի շրջանին, օժանդակութեան կարիքաւոր ընտանիքներու քանակը առաւել եւս բազմացած էր։ Յարգելի հիւրը ուրախութիւն յայտնեց թէ՝ օժանդակութեան առումով նոյն նպատակի կը ծառայէին։ Եաւուզ Սալթըք, լսելով տրուած տեղեկութիւնները, յայտնեց թէ՝ Մայր Քաղաքապետութիւնը եւս կրնայ օժանդակել Աթոռոյս Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբին, որպէսզի անոնց ճամբով օժանդակութիւնները հասնին Հայ Համայնքի անդամներուն։ Յարգելի հիւրը խօսք տուաւ թէ՝ իր կարելին ի գործ պիտի դնէ, որպէսզի իրականանայ այս համագործակցութիւնը։ Իր խօսքերու աւարտին, նաեւ Պատրիարք Սրբազան Հօր նուիրեց Ստանպուլի հին նկարներով զարդարուած գիրք մը։

Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հայրը, ուրախութեամբ լսեց յարգելի հիւրին փոխանցած տեղեկութիւնները եւ համայնքիս անդամներուն օժանդակութեան պատրաստակամութիւնը։ Պատրիարք Հայրը, շեշտեց թէ՝ Աթոռոյս Ընկերային Օժանդակութեան Յանձնախումբը, արդէն իսկ տարիէ մը ի վեր մեծ ճիգով կը հասնի համայնքի անդամներուն։ Այս առիթով, յարգելի հիւրին յաջողութիւն մաղթեց իր մարդասիրական գործունէութեանց մէջ։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 10 Mart 2021, Çarşamba, öğleden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’ı kabul etti. Görüşmede Peder Şirvan Mürzyan ve Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu yöneticilerinden Haçik Canel, Manuk Kalaycı ve Herman Kavafyan da hazır bulundular.

Sayın konuk, bu nezaket ziyaretiyle Patrik Hazretleri’yle tanışmayı arzulamıştı. Sohbet esnasında, öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin başlıca amacı ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ulaştırmaktı. Daha sonra, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu yöneticileri de bu hoş sohbetin devamında, cemaatimizin ihtiyaç sahibi ailelerine ve öğrencilerine, Patriklik Makamı adına sunulan hizmet hakkında geniş bilgiler sundular. Diğer yandan, Coronavirüs pandemi sürecinde, yardıma ihtiyaç duyan ailelerin sayılarının artmış olduğu bir kez daha gündeme geldi. Saygıdeğer konuk, sosyal yardım anlamında aynı amaca hizmet etmelerinin büyük bir mutluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Saltık, ayrıca verilen ayrıntılı bilgileri de göz önünde bulundurarak, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu yolla, komisyon kanalıyla Ermeni Cemaati üyelerine yardımların ulaşması sağlanmış olacaktı. Sayın konuk, bu yardımlaşmanın gerçekleşebilmesi için elinden gelen gayreti sarf edeceğinin sözünü verdi. Daha sonra ise, İstanbul’un tarihi resimlerinin bulunduğu bir kitabı, Patrik Hazretleri’ne bir anı hediyesi olarak takdim etti.

Patrik Hazretleri, sayın konuğun aktardığı bilgiler için kendisine teşekkür etti. Ayrıca, cemaatimiz üyelerine de yardım etme isteği, Patrik Hazretleri’ni de ziyadesiyle memnun etti. Patrik Hazretleri, bu vesileyle, sosyal yardımın önemini vurgulayarak, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu’nun, yaklaşık bir yıldır hummalı bir şekilde çalıştığını hatırlattı. Bu vesileyle, Yavuz Saltık’a gelecekteki sosyal yardım faaliyetlerinde başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/