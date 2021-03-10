Ulus’ta, Ermeni ve Katolik mezarlarının üzerine dükkân yapılıyor- Artı Gerçek

Ankara Ulus’ta yıkılan İller Bankası binasının yeniden yapılması için ayrılan alanda kazıya çalışmaları devam ederken, kemikler bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kazı sırasında bulunan insan kemiklerinin, bilimsel kaynaklara göre, Ermeni ve Katolik mezarlığında bulunan cenazelere ait olduğunu açıkladı.

Kazı ve inşai faaliyetlerin durdurulması için çağrı yapan Mimarlar Odası, kazı çalışmalarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) resmi yazılarla başvuru yaptı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ulus’taki İller Bankası’nın yıkımına neden olan Melike Hatun Camii’nin arkasında İller Bankası’nın yeniden yapılması için ayrılan parselde, İtfaiye Meydanı esnafının zorla boşaltılması için dükkânlar yapıldığını, bu yapım sürecinin hukuka aykırı olduğunu hatırlattı.

‘ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE YAPILAN BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK’

“Dini, dili, ırkı ne olursa olsun Anadolu coğrafyasında yaşayanların mezarlarının üzerine beton dökmek, dükkân yapmak ve kültür varlıklarını yok etmek insanlık dışıdır” diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Hukuksuz kazı sürecinde bulunan insan kemikleri, Anadolu Medeniyetler Müzesi ekipleri tarafından incelemeye götürülmüştür. Bölge bilimsel kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak görünmekte, ilgili parselin tapu sorgularında, kilisenin ve hamamın da bulunduğu tarihi eserler görülmektedir. Buna rağmen inşaatın hâlâ devam ettirilmesi, Anadolu topraklarındaki çok kültürlülüğe yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. İnsan hakkı ihlalidir ve barbarlıktır. Ulus Tarihi kent merkezinin altında yatan kültürel ve tarihsel değeri yok etmeye çalışan, züccaciye dükkânına girmiş fil gibi davranan, insan kemiklerinin bulunduğu alanda beton dökerek inşaata devam eden zihniyet suç işlemektedir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun Anadolu coğrafyasında yaşayanların, mezarlarının üzerine beton dökmek, dükkân yapmak insanlık dışıdır. O alana yapılacak 46 dükkân için bir tarihin yok edilmesi kabul edilemez. Kültür Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının ivedilikle sürece müdahil olması ve kazı çalışmalarını durdurması gerekiyor. Koruma kurulunu göreve çağırıyoruz. Süreci yargıya taşıyacağız.” (HABER MERKEZİ)

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