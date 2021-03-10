Serj Tankian, Azerbaycan’dan Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını talep etti

Dünyaca ünlü rock şarkıcı, “System of a Down” rock grubunun Ermeni solisti Serj Tankian, Ermeni savaş esirlerinin yasadışı olarak Azerbaycan’da tutulmasına karşı protesto etti.

İnstagram üzerinden yeni bir paylaşım yapan Tankian, “Azerbaycan’ın diktatör rejimi, savaşın ardından da İnsan hakları ve savaş esirleri ile ilgili Cenevre Sözleşmesini ihlal ederek Ermenileri tutsak olarak tutmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Ünlü sanatçı, yazısına #sanctionazerbaijan #repost @armenian_national committee hashtagları da ekledi.

Tankian, Amerikan Ermeni Ulusal Kongresi’ni (ANCA) de ABD yönetiminden Ermeni esirlerin serbest bırakılmasına müdahale etmesini talep etmeye çağırdı. “ABD yönetiminden, yasadışı olarak Azerbaycan’da tutulan 200’den fazla esirin serbest bırakılmasını sağlamasını talep edin”.

ERMENİ HABER AJANSI