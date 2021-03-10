“Online Müzayede” yaparken suçüstü yakalandı

İstanbul’da düzenlenen “Tarihi Eser” operasyonunda Osmanlı, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait 284 tarihi eser ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli, tarihi eserleri internet üzerinden canlı müzayede yaparak sattığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Emir Somer

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da üç farklı “Tarihi Eser” operasyonu düzenledi. Fatih’te düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerden 1’i, tarihi eserleri internet üzerinden canlı müzayede yaparak sattığı esnada suçüstü yakalandı. Üç kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyonda Osmanlı, Roma ile Bizans Dönemleri’ne ait 128’i gümüş sikke ve 100’ü farklı obje olmak üzere toplamda 284 tarihi eser ele geçirildiği belirtildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Sabah Gazetesi