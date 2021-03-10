Menendez, Biden Ermeni Soykırımı’nın tanınması çağrısı yapmak üzere Senato dilekçesini başlattı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Senato’da Başkan Joe Biden’ı Ermeni Soykırımını tamamen ve resmen tanımada Kongre örneğini izlemeye çağıran iki partili bir mektup yayınladı. Bu haber, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından bildirildi.

Senato mektubunda Biden, Nisan 2020’de Ermeni Soykırımı Anma Günü’nde “Ermeni Soykırımı kararını desteklediğini” söyledi ve Kongre’nin tutumunu çoktan netleştirdiğini, “bunu yürütme kolunda yapma zamanının geldiğini” belirtti: Mektup güçlü bir hakikat çağrısıyla bitiyor.

“İki partinin yönetimleri Ermeni Soykırımı gerçeği konusunda sessiz kalıyor. Mektupta “Bu kalıbı kırmanızı ve Ermeni Soykırımı’nın bir soykırım olduğunu resmen tanımanızı rica ediyoruz” deniyor.

ANCA İcra Direktörü Aram Hamparian, Ermeni asıllı Amerikalıların ve tüm destekçilerinin senatörleri Başkan Biden’e bir mektup imzalamaya çağırmak için Senatör Menendez’e katıldığını kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu