‘Kürdistan haritası krizi’ üzerine IKBY açıklama yaptı: Görseller henüz taslak halinde

IKBY Ulaştırma Bakanı, üzerinde Papa’nın resminin de bulunduğu 6 göreselin henüz taslak halindeki pul tasarımları olduğunu ve hangisinin kullanılacağına karar verilmediğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis birkaç gün önce Irak’ın çeşitli kentleri ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başlenti Erbil’i kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 6 farklı hatıra pulu bastırdı. Pullardan birinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin de Büyük Kürdistan sınırlarına dahil edilmesi Ankara’nın tepkisini çekti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Irak’ta Papa’nın ziyaretini yakından takip ettik. Bahsedilen pul ve haritayla mülhem izlenimlere baktık. Bunu çeşitli yerlerde çeşitli kesimler yapıyor. Bunlar yalan yanlış işler. Hicri şekilde Türkiye’ye dönük olarak geçmişte Fransa’da böyle harita çıkmıştı. Ermenistan zaman zaman yapıyor. Bazı odakların zaman zaman yaptığı işler. Bu ziyaret bağlamının dışında belli bir odağın aklınca Türkiye’ye husumet ürettiği bir şey olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

IKBY Ulaştırma Bakanı Ano Cewher Edbulmesih Ebdoke de tepkiler üzerine açıklama yaptı. Ebdoke tasarımların henüz taslak halindeki pulllara ait olduğunu ve bunlardan hangisinin kullanılacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

‘MERKEZİ HÜKÜMET İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİYORUZ’

Rudaw’ın aktardığına göre, Ebdoke, Papa’nın ziyareti kapsamında yapılan çalışmaları anayasaya uygun bir şekilde merkezi Irak hükümeti ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Ebdoke, ziyaret hazırlıkları için farklı tasarımcı ve sanatçılardan taslak pullar hazırlamalarını istediklerini ancak henüz hangi pulun kullanılacağına dair kesin bir karar alınmadığını belirtti.

Ebdoke, hatıra pulu olarak seçilen tasarımda piyasaya sunulurken yazıların Kürtçe’nin yanı sıra Arapça, Süryanice ve Türkmence de yazılacağını ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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