Girişimci Kadınlarımızdan Alin Süslü

HYETERT – Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitelerinden biri, tam 9.000 girişimci kadına verdiği destek ile onların bu platformda ürünlerini daha iyi sunmalarına yardımcı oldu. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programından yararlanan biri de cemaatimizin genç kadın girişimcilerinden Alin Arev Süslü oldu.

‘Mum Diyarı’ markası ile mum piyasasına adım atmış olan Alin, bu platform sayesinde hiç tahmin etmediği bir müşteri portföyüne sahip oldu. Markasının kimi zaman üzücü, kimi zaman yorucu ve kimi zaman da mucizeler ile dolu kuruluş hikayesini ve bu platformdaki serüvenini anlattığı video, ”Mum Diyarı ilham veren öyküsüyle daha nice kadına örnek oluyor” başlığı ile paylaşıldı ve şu ana kadar 15.500’den fazla kişiye ulaştı.

Destek verilen kadın girişimcilerden sadece 6’sına tanınan bu videolu tanıtım hakkını nasıl elde ettiğini sorduğumuzda, pes etmeyen, mücadeleci kişiliğinin ve emeğinin takdir gördüğünü düşündüğünü söyledi. Özellikle pandemi sürecinde, satışların neredeyse durmaya yüz tuttuğu bir ortamda bu platform üzerinden yaptığı satışlar ile hayatta kalabildiğini, fiziki bir mağaza açmaya ihtiyaç duymadan 81 ilde satış noktasına sahip olduğunu ekledi.

Türkiye kiliselerinin pek çoğunun mum ihtiyacına da yanıt veren Alin, kullanılan fitilin ve parafinin kalitesinden, koliler içinde teslimatına kadar pek çok noktada diğer mum tedarikçilerinden hemen ayrışıyor.

Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER üyesi olan Alin Süslü, kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bizzat tecrübe eden biri olarak bu konuda diğer kadınlara da elinden geldiği desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında 2 yaşına giren Mum Diyarı ile tek başına yola çıkan Alin, bugün 2 çalışanı ile emin adımlar ile yoluna devam ediyor.