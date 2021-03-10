Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Kongre üyesi Andy Barr’a Karabağ savaşından sonrakı durumunu izah etti

9 Mart tarihinde Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Varuzhan Nersesyan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Andy Barr ile online görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Büyükelçiliği’nden aktarılan bilgilere göre görüşme sırasında Varuzhan Nersesyan çok ayrıntılı bir şekilde Artsakh’a (Karabağ) karşı Azerbaycan tarafından başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan meydan okumalarını ve mevcut hümaniter krizini izah etti.

Bu bağlamda Ermenistan Büyükelçisiyle ABD Kongre üyesi Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin durumunun önemini de vurguladılar.

Varuzhan Nersesyan ile Andy Barr ABD ve Ermenistan’ın yasama ve yürütme organları arasında mevcut işbirliğiyle ilgili konular da ele alıp bu ilişkilerin daha da genişletmesi ve pekiştirmesi gerektiğini de ifade ettiler.

ERMENİ HABER AJANSI