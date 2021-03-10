Ermenistan, geçen yıl Türkiye’den salatalık, domates ve kayısı ithal etti

Ermenistan Devlet Gelir Komtesi tarafından paylaşılan verilere göre, geçen yıl boyunca Ermenistan, Türkiye’den 1 milyon 732.400 ton domates ithal etti. 2019 yılında ise Ermenistan, 2 milyon 893.100 ton domates ithal etmişti.

Bunun yanısıra İran’dan da 241 ton dolmates ithal eden Ermenistan, 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti’nden yaklaşık 1 milyon 913.000 ton kadar da salatalık aldı.

Aynı zamanda, edinen bilgiye göre Ermenistan, son dönemde İran, Gürcistan ve Türkiye’den kayısı da satın aldı. Türkiye’den ithal edilen kayısı miktarı, 2020 yılında 2.045 ton olurken, İran’dan 2.726 ton, Gürcistan’dan ise 7.528 ton kayısı Ermenistan’a getirildi.

Türkiye ve İran’dan Ermenistan’a getirilen domates ve salatalık, pazarlarda çok ucuza satıldığı için yerel üreticilere büyük ekonomik zarar veriyor.

ERMENİ HABER AJANSI