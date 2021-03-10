Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Genelkurmay Başkanı Gasparyan görevden alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alındığını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanının askerlik hizmeti ve askerlerin statüsü hakkında kanunla belirlenen süre içinde başbakan tarafından sunulan kararnameyi imzalamaması ve Anayasa Mahkemesine de başvurmaması dikkate alınarak Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, 10 Mart itibarıyla görevden alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almasına ilişkin kararnameyi iki kez imzalamayarak geri iade etmişti.

Paşinyan’ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat’ta Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan’a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak nitelemişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı krizi çözmemekle suçluyor

Ülkede ordunun muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz derinleşirken, muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı krizi çözmemekle eleştirdi.

Manukyan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınması için Başbakan Nikol Paşinyan’ın imzaladığı kararnameyle ilgili karar vermesi gerektiğini belirtti.

Sarkisyan’ın durumu çözüme kavuşturabilecekken bunu yapmadığını belirten Manukyan, “Bizim cumhurbaşkanımız yok. O, beş yıldızlı sarayda yaşayan zengin bir turist. Bizim bütçemizden, bizim hesabımızdan yaklaşık 170 kişi ona hizmet ediyor. O, bütün dünyayı geziyor ve hiçbir faydası yok.” ifadesini kullandı.

Euronews