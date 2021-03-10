Ermeni güreşçiler Ukrayna’da 8 madalya kazanıp döndüler

Ermenistan Serbest Güreş Gençler Milli Takımı 5-8 Mart tarihleri arasında Ukrayna’da düzenlenen uluslararası turnuvaya katılarak 3 altın, 3 bronz ve 2 gümüş olmak üzere toplam 8 madala kazandı.

Ermenistan Güreş Federasyonu’ndan edinen bilgilere göre turnuvada 65 kg kategorisinde David Margaryan, 74 kg kategorisinde Mushegh Mkrtchyan ve 125 kg kategorisinde Lyova Gevorgyan altın madalya kazandılar.

Gümüşe madalyaya layık olan sporcularımız ise Levik Mikayelyan (61 kg) ve Artur Sardaryan’dır (65kg). Manvel Khndzrtsyan (57kg), Narek Harutyunyan (70kg) ve Knyaz İboyan (79kg) ise bronz madalyalarla Ermenistan’a döndü.

Bu uluslararası turnuvaya Ukrayna, Moldova, Slovakya, Litvanya ve Ermenistan’dan toplam 160 güreşçi katıldı.

Ermenistan Güreş Takımının antrenörü Avetik Vardanyan sporculardan memnun olduğunu ifade ederek Ermenistan Gençlik Şampiyonasından önce bu turnuvanın iyi bir hazırlık aşaması olduğunu belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI